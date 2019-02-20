В Петрозаводске подросток своровал более 20 бутылок шампуня

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из супермаркетов на проспекте Первомайском с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что из торгового зала похищены 10 бутылок шампуня, общей стоимостью свыше 3 тысяч рублей.

Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних установила подозреваемого, 16-летнего подростка. Его личность знакома полицейским, он не впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

Как видно на видеозаписи камер наблюдения, молодой человек долго ходил между прилавками и прятал товары под куртку, затем он вышел из торговой точки мимо кассы. Впоследствии фигурант перепродал шампуни, а деньги потратил на развлечения.

В ходе работы с подозреваемым была установлена его причастность к аналогичной краже, совершенной в этом магазине неделей ранее, тогда он похитил 12 бутылок шампуня стоимостью 3,5 тысячи рублей.

На подростка завели уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.