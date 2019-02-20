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Новости. Криминал
12:50, 20 Февраля 2019
фото: Ria.ru

В Петрозаводске подросток своровал более 20 бутылок шампуня

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В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из супермаркетов на проспекте Первомайском с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что из торгового зала похищены 10 бутылок шампуня, общей стоимостью свыше 3 тысяч рублей.

Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних установила подозреваемого, 16-летнего подростка. Его личность знакома полицейским, он не впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

Как видно на видеозаписи камер наблюдения, молодой человек долго ходил между прилавками и прятал товары под куртку, затем он вышел из торговой точки мимо кассы. Впоследствии фигурант перепродал шампуни, а деньги потратил на развлечения.

В ходе работы с подозреваемым была установлена его причастность к аналогичной краже, совершенной в этом магазине неделей ранее, тогда он похитил 12 бутылок шампуня стоимостью 3,5 тысячи рублей.

На подростка завели уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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Комментарии

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dimchik19725
2019-02-20 13:16:56
Кир, почему на улице?

Покупают продавцы в соседнем магазине..
Мизантроп
2019-02-20 13:14:25
Бог с ним. Если ребёнок плохо учится, то пусть хоть чистым ходит.
Неравнодушный
2019-02-20 13:07:51
Засела у него в голове какая-то проблема, связанная с помывкой. Вырастет - станет директором бани.
кир
2019-02-20 12:54:28
Бог с ним. Люди наши всегда белые и пушистые, почему явно ворованное покупают на улице?
Гость
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