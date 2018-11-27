В Петрозаводске подросток украл алюминиевые борта с прицепа

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что с его грузового прицепа, припаркованного в промышленной зоне, были похищены четыре алюминиевых борта. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, несовершеннолетнего гражданина. По версии следствия, он снял борта с прицепа, а затем спрятал их в кустах неподалеку. В этот же день петрозаводчанин сдал два борта в пункт приёма металла за 2,5 тысячи рублей. Впоследствии намеревался сбыть остальное, но не успел, был установлен полицейскими.

На подростка завели уголовное дело.