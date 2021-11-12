В Петрозаводске подвели итоги благотворительной акции «Щедрый Вторник»

«Гречка от Деда Мороза», «Пища жизни» и другие акции благотворительных организаций Петрозаводска будут осуществляться за счет собранных средств..

Благотворительные организации Петрозаводска — Карельский регистр доноров кроветворных клеток, благотворительный фонд «РЕКС», благотворительный фонд им. А. Тубис, арт-пространство Agriculture_club и благотворительная организация «Пищи жизни» в этом году объединились в программе «Добрая Карелия» фонда «Центр развития молодежных и общественных инициатив» и присоединились к международной акции «Щедрый вторник».

Напомним, ранее жителей Карелии пригласили принять участие в акции «Щедрый вторник». Международный день благотворительности, призванный дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дел, в 2021 году пришелся на 30 ноября. В Петрозаводске акция проходила с 20 по 30 ноября.

К акции в Петрозаводске присоединились 10 бизнес-партнеров: автошкола, магазин офисной продукции, кофейни, пиццерия, спортивный центр и мастерская съедобных букетов. Всего удалось собрать 38 тысяч рублей, на каждую благотворительную организацию пришлось по 7600 рублей. Эти средства каждая благотворительная организация реализует до конца февраля.

Так, благотворительный фонд «РЕКС» включит эти средства в ежегодную акцию «Гречка от Деда Мороза»: фонд собирает средства на 10 тонн гречки для собак из приютов Петрозаводска. Согласно расчетам, 7600 рублей — это 190 кг гречи для 150 собак из приютов на один день.

Карельский регистр доноров кроветворных клеток потратит средства на почтовые пересылки материалов для включения в реестр потенциальных доноров. Благодаря этому 50 добровольцев из самых разных уголков России — от крупных городов до маленьких деревень — смогут прислать документы и пробы на вступление в регистр. Возможно, кто-то из них спасет жизни пациентов с лейкемией.

Благотворительная организация «Пищи жизни» потратит полученные средства на закупку продуктов для приготовления 65 обедов для бездомных людей и на приобретение продуктовых наборов для 10 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Арт-пространство Agriculture включит эти средства в программу «Согрей теплом Agriculture» на установку отопительной системы и туалета для людей с инвалидностью, чтобы события, мастер-классы, читки, пятничные интеллектуальные встречи проходили не только в уютной, но и в теплой атмосфере.

Благотворительный фонд им. А. Тубис потратит 7600 рублей на системные проекты фонда на помощь онкобольным людям в Карелии.

Организаторы акции благодарят жителей Петрозаводска и бизнес-партнеров за то, что они присоединились к акции и поддержали важные благотворительные проекты в Петрозаводске.