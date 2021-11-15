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В Петрозаводске подвели промежуточные итоги конкурса на лучшую ёлочную игрушку

Новости. Общество
18:40, 20 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Жюри во время первого тура отобрало сотню лучших игрушек, созданных жителями города для новогодней ёлки на Онежской набережной.

Городской дом культуры подводит промежуточные итоги конкурса ёлочных украшений «Новогодняя сказка». Жюри отобрало сотню лучших игрушек, созданных жителями Петрозаводска. Все они займут свое место на новогодней елке, установленной на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, сообщили в администрации города.

Теперь из сотни работ выберут 11 призовых. Напомним, что конкурс включает в себя несколько номинаций: «Гран-При» (один победитель); «Приз мэра» (один победитель); «Лучшая индивидуальная работа» (первое, второе и третье места); «Лучшая командная работа» (первое, второе и третье места); «Профессионал» — специальный приз для организаций, фирм, индивидуальных авторов, работающих в сфере дизайна, художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного творчества (первое, второе и третье места).

Церемония награждения призёров состоится 28 декабря в 17.30 у елки на Онежской набережной. В этот день игрушки победителей повесят вместе с остальными украшениями на новогоднее дерево в створе проспекта Ленина.

Ранее сообщалось, гномы и бесплатный глинтвейн ждут жителей Петрозаводска на открытии рождественской ярмарки.

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