В Петрозаводске похитители вернули известному телеведущему украденный насос

Неизвестные, обокравшие телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова, вернули похищенную собственность хозяину.

Напомним, 15 августа группа несовершеннолетних похитила велосипедный насос, принадлежащий журналисту Денису Базанкову.

ЧП произошло во дворе здания ДК "Машиностроитель", где находится редакция телеканала "ТНТ-Онего". Велосипед журналиста в тот момент находился на местной велопарковке.

Кража была зафиксирована камерой наружного наблюдения.

Базанков рассказал о случившемся в соцсети и затем сам отправился на поиски пропажи. Тележурналист пообщался с местными жителями Октябрьского района и в ходе этих бесед посоветовал вернуть похищенный насос.

В итоге неизвестные вернули пропажу. Насос оставили на том же месте, откуда он был ранее похищен.

Стоит напомнить, это не первое происшествие с Денисом Базанковым. В мае 2015 года ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.