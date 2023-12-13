В Петрозаводске появился новый скалодром

Пространство создали благодаря председателю федерации альпинизма и скалолазания Архангельска Дмитрию Чернышеву.

В Детско-юношеском центре Петрозаводска появился новый скалодром, сообщили в паблике городской администрации. Оборудование необходимо для отработки основ альпинистской техники с применением верхней страховки, отметили в группе.





Дополнительное пространство создали благодаря председателю федерации альпинизма и скалолазания Архангельска Дмитрию Чернышеву.





Как рассказали в источнике, на сегодняшний день пять педагогов ДЮЦ прошли спецподготовку и имеют спортивный разряд. В этом году в Петрозаводске организовали два фестиваля, которые объединили участников из районов Карелии и Санкт-Петербурга. В сообществе подчеркнули, что воспитанники учреждения заняли призовые места во всех возрастных категориях.



Актуальная информация о Детско-юношеском центре публикуется в официальном госпаблике.