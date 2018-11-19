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Новости. Общество
10:58, 19 Ноября 2018
фото: pixabay.com / teodorandersson

В Петрозаводске появится детская футбольная команда "Динамо"

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В столице Карелии создадут футбольную команду "Динамо"для ребят 2009-2010 годов рождения

Соответствующее соглашение было заключено между Агентством городского развития, руководит которым депутат Петросовета Дмитрий Романов, Карельским региональным ОГО ФСО "Динамо" под председательством начальника управления ФСБ России по Карелии генерал-майора Александра Барышева и МУ "Спортивная школа № 7".

Соглашение подразумевает создание футбольной команды для ребят 2009-2010 годов рождения под руководством одного из лучших в Петрозаводске тренеров — Владимира Ивановича Кузьмина, рассказали в Петросовете.

"Основными целями сотрудничества являются развитие и популяризация футбола в Петрозаводске, воспитание и подготовка юных футболистов с целью включения их в состав профессиональных команд, сборной страны, а также патриотическое воспитание, продвижение динамовских ценностей и традиций. Физкультурно-спортивное общество и спортшкола смогут обмениваться методиками и наработанным опытом", - сказал депутат Дмитрий Романов.

В числе прочих задач выделяется создание из числа воспитанников спортивной школы №7 детской команды "Юный динамовец", которая будет пользоваться поддержкой общества, участвовать в различных мероприятиях "Динамо", в том числе представлять школу на соревнованиях, которые проводятся под эгидой общества.

Как уточнили в Петросовете, это уже второй подобный договор, заключенный между Агентством городского развития и спортивными организациями. Первый был заключен в сентябре 2018 года, его результатом стало создание детской хоккейной команды и проведение турнира "Чемпионат Онего".

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