Подписаться
Новости. Общество
17:20, 25 Июня 2019

В Петрозаводске появится школа с лифтом

Загрузка...

В 2020 году появится в жилом районе Древлянка II.

Завершается работа над проектированием школы на 1 350 мест, которая в 2020 году появится в жилом районе Древлянка II, сообщается в группе "ВКонтакте" "Республика Карелия". 

Новая школа будет трехэтажной, оснащенной лифтом. Большая столовая сможет вмещать одновременно 480 человек, а актовый зал – 870. Спортивных залов будет пять: два для начальной школы, и еще два для среднего и старшего звена. Кроме того, предусмотрены тренажерный зал и тир.

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, прививочный и стоматологический кабинеты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске
20.06.2019, 16:22
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело
19.06.2019, 15:15
Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии

Аналитика

24.06.2019 13:53
Обществоведение
"Общественное обсуждение" по-тихому 6
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Ни участия, ни побед 5
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 4
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 10
20.06.2019 16:22
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 3
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»