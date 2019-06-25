В Петрозаводске появится школа с лифтом

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В 2020 году появится в жилом районе Древлянка II.
Завершается работа над проектированием школы на 1 350 мест, которая в 2020 году появится в жилом районе Древлянка II, сообщается в группе "ВКонтакте" "Республика Карелия".
Новая школа будет трехэтажной, оснащенной лифтом. Большая столовая сможет вмещать одновременно 480 человек, а актовый зал – 870. Спортивных залов будет пять: два для начальной школы, и еще два для среднего и старшего звена. Кроме того, предусмотрены тренажерный зал и тир.
Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, прививочный и стоматологический кабинеты.
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