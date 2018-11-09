В Петрозаводске появится сквер "Удега" и аллея Энтузиастов

За реализацию проектов благоустройства на Птицефабрике и на Кукковке проголосовали петрозаводчане, сообщили в администрации Петрозаводска.

Накануне в администрации Петрозаводска состоялось собрание, на котором утверждены наиболее интересные предложения инициативных групп по модернизации общественных территорий. В голосовании приняли участие почти полторы сотни неравнодушных граждан.

Горожане поддержали план жителей Птицефабрики по созданию в их районе сквера "Удега". Одобрены также проекты двух инициативных групп Кукковки: по благоустройству территории рядом с торговым центром "Ритм" и по созданию аллеи Энтузиастов неподалеку от гипермаркета "Лента".

В случае победы в региональном этапе конкурса, 90 процентов от сумм, необходимых для реализации выбранных проектов, предоставят республиканский и муниципальный бюджеты.

Оставшуюся часть средств должны будут собрать сами граждане.



