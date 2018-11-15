В Петрозаводске появятся новые улицы

В администрации Петрозаводска состоялось заседание комиссии по присвоению наименований улицам города, сообщили в мэрии.

Комиссия одобрила предложения о наименовании ряда улиц, запланированных в районе пятого километра Лососинского шоссе, названиями озёр, которые расположены в окрестностях – Кайдозеро, Шапшезеро и Гурвич.

Планируемые улицы в Сайнаволоке будут носить имена крупных карельских рек (Суна, Ковда, Онда, Волома, Тунгуда, Охта), а улицы на Кукковке-6 – имена населённых пунктов Карелии (Вирма, Нюхча, Панозеро, Войница, Чупа, Кестеньга).

Также комиссия одобрила предложение жителей назвать улицы в одном из будущих микрорайонов на Древлянке именами городов-побратимов и городов-партнёров Петрозаводска.

В частности, в юго-западной части города могут появиться Нарвский бульвар, Феодосийская, Новгородская и Брестская улицы. На Перевалке в новых кварталах рядом с ремонтно-механическим заводом будет восстановлено забытое название Зареченской улицы.