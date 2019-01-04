В Петрозаводске с начала года поймали 7 пьяных водителей

Во время рейдов от управления автомобилем отстранили 7 водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С начала года на территории Петрозаводска 7 водителей отстранены от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.

Управление транспортом в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет.

В случае повторного управления в состоянии опьянения водитель подвергается уголовному наказанию по ч. 1 ст. 264 УК РФ.ф