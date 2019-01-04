В Петрозаводске с начала года поймали 7 пьяных водителей

Новости по теме
Загрузка...
Во время рейдов от управления автомобилем отстранили 7 водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
С начала года на территории Петрозаводска 7 водителей отстранены от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.
Управление транспортом в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет.
В случае повторного управления в состоянии опьянения водитель подвергается уголовному наказанию по ч. 1 ст. 264 УК РФ.ф
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
31.12.2018, 16:10
30.12.2018, 12:44
28.12.2018, 17:07
31.12.2018, 13:26
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии