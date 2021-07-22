В Петрозаводске поймали «черного металлиста», снимавшего решетки с дверей в подъездах

Молодой человек подозревается в краже металлических дверных решеток в домах на Перевалке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились представители нескольких ТСЖ, расположенных на Перевалке. Неизвестный украал 5 придверных грязезащитных металлических решеток на общую сумму 8 тысяч рублей.

Полицейские установили личность 24-летнего подозреваемого. Он «наследил» в трех домах, где с подъездов снял решетки. Конструкции сдал в пункт приема металла. Вырученные средства — 1270 рублей — потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии угнал на эвакуаторе старый автомобиль и сдал его на металлолом.