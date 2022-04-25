В Петрозаводске поймали подростков, награбивших зубной пасты на 8 тысяч рублей

Полицейские задержали нескольких грабителей в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В разгар одного из рабочих дней из сетевого магазина на Перевалке поступило сообщение о грабеже. Молодые посетители схватили с полки упаковки с зубной пастой и скрылись.

Прибывшие полицейские обследовали близлежащие дворы и вскоре обнаружили юношей в подъезде одного из домов. У них изъяли добычу — товар на сумму около 8 тысяч рублей. В дальнейшем грабители были переданы в отдел по делам несовершеннолетних.

В другим случае ночью полицейские разыскивали мужчину, укравшего 7 тысяч рублей из сумочки одной из посетительниц ночного заведения. В считанные минуты наряд ППС обнаружил подозреваемого пот приметам, которые предоставили работники заведения. Теперь судьбу фигуранта уголовного дела о краже решит суд.