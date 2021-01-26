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В Петрозаводске поймали любителя ездить на красный свет

Новости. Общество
12:20, 27 Января 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Нерадивый водитель может лишиться прав за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске инспекторы пресекли нарушение правил дорожного движения водителем, который вез пассажиров. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Нарушитель проехал на красный свет светофора. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данный проступок предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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