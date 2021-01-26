В Петрозаводске поймали любителя ездить на красный свет

Нерадивый водитель может лишиться прав за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске инспекторы пресекли нарушение правил дорожного движения водителем, который вез пассажиров. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Нарушитель проехал на красный свет светофора. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данный проступок предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.