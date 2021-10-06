В Петрозаводске покажут «Хореографические шедевры Леонида Якобсона»

В рамках фестиваля «Золотая Маска» в столице Карелии впервые выступит Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона.

Уникальный театр балета выступит на сцене Музыкального театра Карелии в четверг, 7 октября. Каждое выступление этого коллектива, входящего в число сильнейших балетных компаний страны, становится заметным событием культурной жизни в любой точке мира. Приезд театра с большой программой в Карелию стал возможным благодаря фестивалю «Золотая Маска» и его программе «Лучшие спектакли в городах России».

В Петрозаводск театр привезет спектакль «Хореографические шедевры Леонида Якобсона», который познакомит зрителей с наследием основателя театра – выдающегося русского хореографа-новатора XX века. В программу вечера вошли фрагменты из циклов миниатюр «Роден», «Классицизм-романтизм» и «Жанровые зарисовки», а также одноактный балет «Свадебный кортеж».

Леонид Якобсон (1904 –1975) считался «главным смутьяном советского балета». Его идейных опекунов пугала непредсказуемость фантазии автора. В своих миниатюрах он то оживлял роденовские скульптуры, одев исполнителей в обтягивающие телесные комбинезоны, в «Свадебном кортеже» взяв музыку Шостаковича, неожиданно обращается к персонажам картин Шагала, в «Русских миниатюрах» обрисовывал острохарактерные сценки из русского сказочного наследия. Все эти выдающиеся работы смогут увидеть карельские любители балета. Вслед за Петрозаводском спектакль «Хореографические шедевры Леонида Якобсона» увидят зрители Костомукши.