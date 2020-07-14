В Петрозаводске полицейский догнал мужчину, убежавшего ночью из магазина с бутылкой водки

Сотрудник полиции после работы пришел на помощь продавцам магазина, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник около 22 часов сотрудник полиции проходил по улице и услышал крики. Решив, что кому-то нужна помощь он направился туда и увидел, как девушка бежит за молодым человеком. Полицейский стал догонять неизвестного.

Убегающий выбросил бутылку водки, а после спрятался в кусты. Девушка забрала бутылку и прошла в расположенный неподалеку магазин. Оперативник отыскал и задержал мужчину. После чего вместе с задержанным вернулся к магазину, где продавцы рассказали о случившемся. Мужчина похитил спиртное, остановить его персонал торговой точки не смог.

О происшествии полицейский доложил в дежурную часть. Он дождался сотрудников патрульно-постовой службы, прибывших на место, и передал им похитителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее грабитель-алкоголик залпом осушил похищенную у жертвы бутылку водки.