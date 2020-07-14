890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Часть домов в Петрозаводске на несколько дней останется без горячей воды 6
14.07.2020 17:56
Дачный вор в Карелии замаскировался под туриста и прятал добычу в палатке
14.07.2020 18:40
Суд выселил из квартиры на улицу больную таксу 3
14.07.2020 21:30
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО) 17
14.07.2020 19:40
Экзаменационный и регистрационный отделы ГИБДД Карелии закроются на 7 часов
14.07.2020 18:00
Российских туристов готовы принимать в Турции и Египте, на Кубе и Мальдивах
14.07.2020 22:00

В Петрозаводске полицейский догнал мужчину, убежавшего ночью из магазина с бутылкой водки

Новости. Криминал
16:36, 15 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Сотрудник полиции после работы пришел на помощь продавцам магазина, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник около 22 часов сотрудник полиции проходил по улице и услышал крики. Решив, что кому-то нужна помощь он направился туда и увидел, как девушка бежит за молодым человеком. Полицейский стал догонять неизвестного.

Убегающий выбросил бутылку водки, а после спрятался в кусты. Девушка забрала бутылку и прошла в расположенный неподалеку магазин. Оперативник отыскал и задержал мужчину. После чего вместе с задержанным вернулся к магазину, где продавцы рассказали о случившемся. Мужчина похитил спиртное, остановить его персонал торговой точки не смог.

О происшествии полицейский доложил в дежурную часть. Он дождался сотрудников патрульно-постовой службы, прибывших на место, и передал им похитителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее грабитель-алкоголик залпом осушил похищенную у жертвы бутылку водки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»