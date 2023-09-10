В Петрозаводске изменился маршрут троллейбуса из-за ДТП

Троллейбусы № 5 временно будут ходить по измененному маршруту.
Об изменении маршрута троллейбуса № 5 из-за ДТП сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».
«Троллейбусы 5 маршрута от ДСК в центр города будут следовать по улице Заводской, Первомайскому проспекту, улице Московской и далее по обычному маршруту», — написали в паблике, уточнив, что о восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Последствия аварии на улице Зайцева, где столкнулись два внедорожника, были опубликованы в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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