В Петрозаводске изменился маршрут троллейбуса из-за ДТП

Троллейбусы № 5 временно будут ходить по измененному маршруту.

Об изменении маршрута троллейбуса № 5 из-за ДТП сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

«Троллейбусы 5 маршрута от ДСК в центр города будут следовать по улице Заводской, Первомайскому проспекту, улице Московской и далее по обычному маршруту», — написали в паблике, уточнив, что о восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Последствия аварии на улице Зайцева, где столкнулись два внедорожника, были опубликованы в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».