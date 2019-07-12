В Петрозаводске после жалоб горожан закрыли бар

Горожане писали жалобы на владельцев кафе на улице Пробной в разные ведомства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

На работу кафе-бара давно жаловались жильцы близлежащих домов, которая была настолько "шумной", что не давала людям полноценно отдыхать в ночное время суток. С их стороны были обращения с жалобами в различные инстанции и организации, которые призваны защищать права потребителей и заботиться о благополучии граждан, в том числе к мэру города Ирине Мирошник.

Одна из женщин обратилась с иском в суд. Суд встал на сторону взыскателя. Исполнительный лист поступил на исполнение в службу судебных приставов.

Владельцы бара не хотели закрывать заведение и были оштрафованы.

После этих мер бар закрылся. Приставы неоднократно выезжали на место с проверками.