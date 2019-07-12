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Новости. Общество
12:44, 12 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Петрозаводске после жалоб горожан закрыли бар

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Горожане писали жалобы на владельцев кафе на улице Пробной в разные ведомства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

На работу кафе-бара давно жаловались жильцы близлежащих домов, которая была настолько "шумной", что не давала людям полноценно отдыхать в ночное время суток. С их стороны были обращения с жалобами в различные инстанции и организации, которые призваны защищать права потребителей и заботиться о благополучии граждан, в том числе к мэру города Ирине Мирошник. 

Одна из женщин обратилась с иском в суд. Суд встал на сторону взыскателя. Исполнительный лист поступил на исполнение в службу судебных приставов.

Владельцы бара не хотели закрывать заведение и были оштрафованы.

После этих мер бар закрылся. Приставы неоднократно выезжали на место с проверками. 

 

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Комментарии

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Кальтер
2019-07-12 13:47:59
А с Невский пассажем слабо так сделать приставам?
кир
2019-07-12 14:45:35
Кальтер, не мешает Невский пассаж. Там богатеи хотят денег на халяву урвать.
Матонен
2019-07-12 13:43:22
Неужели и так можно было ? Браво судье !
sergo
2019-07-12 12:52:16
Злачное было место.
Но клиенты все равно куда то переберутся. Например в Мангал. Так что где то воплей, криков, драк и поножовщины прибавится.
Гость
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