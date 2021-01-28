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В Петрозаводске потерявшийся пенсионер с провалами в памяти сам нашел дорогу домой

Новости. Происшествия
12:01, 29 Января 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Карельская полиция сообщила, что объявленный в розыск пожилой мужчина вернулся домой самостоятельно.

"Полиция Петрозаводска сообщает об окончании розыска пожилого мужчины, вчера утром ушедшего из дома. Ориентировка публиковалась сегодня. Петрозаводчанин самостоятельно нашёл дорогу домой и находится с родственниками", - говорится в заявлении МВД. 

Напомним, ранее полиция объявляла о розыске пожилого горожанина, который ушел из дома и пропал. Сообщалось, что он страдает провалами в памяти и не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-29 13:21:24
Хорошо, что в свою деревню не ушел. А родственники чего? Почему не сопровождают?
Гость
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