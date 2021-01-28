В Петрозаводске потерявшийся пенсионер с провалами в памяти сам нашел дорогу домой

Карельская полиция сообщила, что объявленный в розыск пожилой мужчина вернулся домой самостоятельно.

"Полиция Петрозаводска сообщает об окончании розыска пожилого мужчины, вчера утром ушедшего из дома. Ориентировка публиковалась сегодня. Петрозаводчанин самостоятельно нашёл дорогу домой и находится с родственниками", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, ранее полиция объявляла о розыске пожилого горожанина, который ушел из дома и пропал. Сообщалось, что он страдает провалами в памяти и не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.