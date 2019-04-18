В Петрозаводске поверхность водоемов опасна для жизни

В МЧС напоминают о том, что с 1 апреля категорически запрещен выход на лед, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске прошел плановый рейд по проверке состояния льда на поверхности некоторыхводоемов.

В результате замеров установлено, что на озере Каменный карьер и озере Четырехверстное наблюдаются забереги, в связи с чем проверка толщины льда невозможна. Поверхность льда неоднородная, с трещинами.

С Правилами безопасного поведения на воде можно ознакомиться на сайте Администрации города.