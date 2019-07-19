В Петрозаводске повысили безопасность 23 пешеходных переходов

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" к нормативному состоянию уровня и равномерности освещения приведены еще 23 пешеходных перехода карельской столицы, сообщили в Петросовете.

Сотрудники компании "Петрозаводские энергетические системы" продолжают работы по улучшению уровня освещенности городских улиц в рамках специально разработанной "дорожной карты".

На сегодняшний день освещение улучшено на 23 объектах улично-дорожной сети. Необходимый комплекс мероприятий выполнен на пешеходных переходах улиц Пограничная, Ватутина, Черняховского, Гоголя, Красной, Дзержинского, Древлянка, Ровио, Лыжная, Балтийская, Парфенова, Маршала Мерецкова, Калинина, а также проспектов Ленина, Лесной, А.Невского и Лососинского шоссе.

"По каждому объекту был предварительно проведен анализ, который позволил специалистам МУППЭС точно определить перечень необходимых работ на тех или иных нерегулируемых пешеходных переходах. Там, где это необходимо, сегодня выполняется монтаж дополнительных консолей на существующие опоры или производится замена светильников на более мощные, в нескольких местах устанавливаются дополнительные опоры освещения. Реализация мероприятий по данному направлению комплексной программы "Безопасный Петрозаводск" продолжается. В августе для повышения безопасности дорожного движения запланированы работы по улучшению освещения еще на нескольких переходах в районе улицы Антонова и набережной Варкауса", - отметил председатель Петрозаводского городского Совета, инициатор программы "Безопасный Петрозаводск" Геннадий Боднарчук.