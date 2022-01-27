В Петрозаводске пожилая супружеская пара скончалась от коронавируса в один день

В Республиканской инфекционной больнице умерли муж и жена, заразившиеся коронавирусной инфекцией после Нового года.

О трагической кончине пары пенсионеров из Петрозаводска рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Супруги умерли в Республиканской инфекционной больнице в один день. Мужу было 84 года, жене — 86. Они заболели коронавирусом друг за другом после Нового года. Были госпитализированы в инфекционную больницу. Оба имели серьезные сопутствующие заболевания, болезнь у обоих протекала тяжело. Оба были не привиты.

«Жили долго и счастливо и умерли в один день — такой финал обычно у доброй сказки. К сожалению, в реальной жизни люди уходят трагически», — констатирует министр здравоохранения.

Михаил Охлопков напомнил, что пожилые люди с множеством хронических заболеваний наиболее уязвимы перед коронавирусом, наиболее часто сталкиваются с осложнениями ковида.

«Меры профилактики заражения необходимо соблюдать и самим пожилым людям, и тем, кто с ними общается. Жизненно важно сделать вакцинацию и ревакцинацию», — считает глава Минздрава республики.

Ранее в Петрозаводске коронавирус унес жизни пары пенсионеров. Муж скончался 25 декабря, а жена - 28 декабря. Обоим было по 74 года, и оба были не привиты.