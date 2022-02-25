В Петрозаводске предложили создать «общественный контроль неравнодушных»

Общественник Эдуард Эгипти захотел объединить неравнодушных горожан для выезда на «социально значимые репортажи».

Известный в Петрозаводске общественник Эдуард Эгипти попросил придать ему какой-то официальный статус. Выступая утром 28 февраля на планерке в городской администрации, Эгипти напомнил, что занимался общественным контролем за ремонтом и содержанием дорог в карельской столице. Теперь неравнодушному горожанину захотелось объединить всех активных жителей Петрозаводска.

«Я приглашаю всех наших жителей — молодежь, пенсионеров — вступать в общественный контроль неравнодушных. Заходите ко мне на страничку, помогайте, будем выезжать на социально значимые репортажи, которые волнуют нас, граждан, и по каким-то причинам затягиваются, если такие есть. А также отражать положительные моменты, когда быстро реагируют управляющие компании», — заявил общественник.

Правда, как признался сам Эгипти, пока желающих стать общественным контролером нет.