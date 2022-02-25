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В Петрозаводске предложили создать «общественный контроль неравнодушных»

Новости. Общество
12:02, 28 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Общественник Эдуард Эгипти захотел объединить неравнодушных горожан для выезда на «социально значимые репортажи».

Известный в Петрозаводске общественник Эдуард Эгипти попросил придать ему какой-то официальный статус. Выступая утром 28 февраля на планерке в городской администрации, Эгипти напомнил, что занимался общественным контролем за ремонтом и содержанием дорог в карельской столице. Теперь неравнодушному горожанину захотелось объединить всех активных жителей Петрозаводска.

«Я приглашаю всех наших жителей — молодежь, пенсионеров — вступать в общественный контроль неравнодушных. Заходите ко мне на страничку, помогайте, будем выезжать на социально значимые репортажи, которые волнуют нас, граждан, и по каким-то причинам затягиваются, если такие есть. А также отражать положительные моменты, когда быстро реагируют управляющие компании», — заявил общественник.

Правда, как признался сам Эгипти, пока желающих стать общественным контролером нет.

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Комментарии

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Гражданин
2022-02-28 13:40:07
Тут болезнью попахивает.
При его контроле потом все дороги уплыли.
У данного контролера странный конфликт с МОУ №20.
Очень странные комментарии на странице Парфенчикова.
На пенсии надо дома сидеть - а не в общественники пихаться.
Пенсионер
2022-02-28 12:40:09
Когда был Народный контроль,настоящий, в советское время,председателем тогда Автономов служил, его боялись как огня.... контроля, сейчас весь " контроль"
укладывается в толщину взятки, а общественный вообще игнорируется почти ... Тут он говорит что дороги "инспектировал, ", а они разваливаются и что!? Да ничего, пару сотен миллионов дорогу делали,недавно писАли, по финской технологии,но наши.....смыло ...
Женя
2022-02-28 13:15:40
Пенсионер, Хорошо замечено, помню Автономова, один его звонок и всё сразу исправлялись,хотя аварий и плохих дорог не было, сколько сейчас....
кир
2022-02-28 13:01:08
Пенс, чего сегодня всё врёшь?
экcперд
2022-02-28 12:30:54
Смуту затевает
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