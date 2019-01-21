В Петрозаводске превышен эпидпорг по ОРВИ и гриппу почти на 34%

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При обследовании больных ОРВИ и гриппом в 6 случаях обнаружен свиной и птичий грипп, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5538 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 28,4%, за счет всех возрастных групп населения.
В г. Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2690 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 33,8%, за счет увеличения заболеваемости возрастных групп детского населения 3-6 и 7-14 лет.
При обследовании больных ОРВИ и гриппом в 5 случаях выделен вирус гриппа A(H3N2), в 1случае – вирус гриппа A(H1N1)09.
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