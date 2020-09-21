В Петрозаводске продавец тумбочки во время интернет-сделки лишился 140 тысяч рублей

В Петрозаводске молодой человек хотел заработать тысячу рублей на продаже тумбочки, а результате потерял 140 тысяч, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о мошенничестве заявил 24-летний горожанин. Молодой мужчина продавал тумбочку за 950 рублей на одном из сайтов объявлений. Ему написал потенциальный покупатель и сообщил, о желании приобрести этот предмет мебели. Также он выслал ссылку в чате сайта и пояснил, что там нужно ввести данные карты. Тогда покупатель переведет на нее средства. Доверчивый продавец проследовал по ссылке, ввел все данные карты коды. А через время ему пришло сообщение о списании его накоплений – 140 тысяч рублей.

В УМВД России по Петрозаводску проводится проверка по данному заявлению.

Полиция Карелии напоминает: не доверяйте незнакомцам в сети. Не переходите по ссылкам, присланным вам неизвестными. Не вводите данные своей карты, если не планируете совершить покупку.