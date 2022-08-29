В Петрозаводске продлят маршруты трех автобусов

В администрации карельской столицы рассказали об изменении маршрутов общественного транспорта.

В Петрозаводске с 23 сентября изменятся маршруты трех автобусов: № 8, 12 и 17.

Теперь автобусы будут следовать не до улицы Судостроительная, а до перекрестка улиц Петрова и Кемская. Именно туда, к новому жилому кварталу, будет перенесена конечная остановка.

К 23 сентября благоустройство новой остановки должно быть закончено. Сама остановка, организованная по просьбам горожан, получила название ЖК «Бульвар у родников».