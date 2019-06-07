В Петрозаводске продолжает гореть мусор

Очередной пожар произошел на открытой территории в Петрозаводске, сообщили в ЕДДС города.

В минувший четверг 6 июня в 17.42 на ул. Кондопожской, недалеко от дома №8 произошел пожар на открытой территории.

В результате уничтожен мусор. Причина, виновный устанавливаются.