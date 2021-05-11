Асфальт с отремонтированной улицы в Петрозаводске взяли на исследование

В Петрозаводске продолжается ремонт городских автомагистралей, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается ремонт магистралей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе выездного совещания глава города обсудила дальнейший план работы с представителем компании-подрядчика.

В настоящее время на Лесном проспекте фрезеруют старое покрытие. Сегодня там начнут укладывать выравнивающий слой.

На Пряжинском шоссе укладывают верхний слой асфальтового покрытия.

Движение в районе железнодорожного переезда вблизи Шуйского шоссе затруднено. Автомобилистов призывают по возможности искать пути объезда.

Работы на улице Правды уже завершены, проводятся исследования уложенного асфальтобетонного покрытия.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021–2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.