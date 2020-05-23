В Петрозаводске продолжается уборка парков и скверов

Подрядчик продолжает весеннюю уборку общественных территорий столицы Карелии, сообщили в городской администрации.

В рамках муниципального контракта с ООО "Городской комбинат благоустройства" в выходные дни не прекращается вывоз смета из парков и скверов. Идет уборка родников и детских площадок, вывозится мусор из урн в разных районах города.

Кроме этого, по данным властей, в Петрозаводске стартовали масштабные работы по озеленению. Идет подготовка клумб и рассады. Продолжаются работы на газонах.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации контролируют исполнение подрядчиком муниципального контракта.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск полностью очистят от зимнего смета к концу мая.