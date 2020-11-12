В Петрозаводске продолжают обрезать кустарники

На этой неделе подрядчик продолжает санитарную обрезку с "посадкой на пень", сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы по санитарной обрезке с "посадкой на пень" ведутся в Петровском саду и сквере Моряков Онежской Флотилии.

Как утверждают в администрации, такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.

Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.