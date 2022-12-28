В Петрозаводске продолжают засыпать песком опасные горки у дорог

Власти столицы Карелии призывает родителей не допускать катания детей со склонов вблизи городских дорог.

Как отметили в мэрии, в администрацию поступают сообщения об опасных горках вблизи дорог. Такие склоны привлекают юных любителей санок и тюбингов. Городской комбинат благоустройства подсыпал и подсыпает песком опасные участки. Работы проведены на улице Защитников Донбасса, в парках Железнодорожников, Зарецком, Лососинском и Ямка.



фото: © Администрация Петрозаводска

По данным администрации, в настоящее время горки ликвидированы, но не исключено, что после ближайшего снегопада дети снова ее раскатают. В этой связи в мэрии призывает родителей не допускать катания детей со склонов вблизи проезжих частей.

Ранее сообщалось, дети в одном из районов Петрозаводска выезжают на ватрушках под колеса автомобилей.