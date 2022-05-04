В Петрозаводске продолжат проверять маршрутные автобусы

Автоинспекторы пресекли более 100 нарушений у водителей маршруток.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в столице Карелии продолжаются ежедневные проверки маршрутного транспорта.
Автоинспекторы проводят с водителями профилактические беседы о недопустимости нарушения ПДД.
Согласно статистике ГИБДД, только с начала 2022 года в Петрозаводске было зафиксировано порядка 100 нарушений ПДД водителями маршруток.
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