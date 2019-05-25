В Петрозаводске произошел пожар в строящемся доме

Пожар произошел ранним утром 25 мая на улице Казарменской, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска а составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в строящемся жилом доме на ул. Казарменской, у д. 3. В 5.45 пожар ликвидирован.

Сгорел строительный мусор на площади 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.