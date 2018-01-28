В Петрозаводске произошел страшный пожар - люди выпрыгивали из окон, есть пострадавшие

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник возглавила штаб спасения людей, пострадавших сегодня ночью на пожаре.

Как сообщили в городской администрации, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сегодня ночью руководила спасательными работами на месте пожара, случившегося в 16-квартирном двухэтажном жилом доме по адресу пр. Октябрьский, 46.

Несколько жильцов получили травмы – людям пришлось выпрыгивать из окон.

Пункт временного размещения для потерпевших открыли в школе № 36.

С 9 утра в администрации города работает комиссия по предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда и подготовке документов для оказания им материальной помощи.