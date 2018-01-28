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Новости. Происшествия
10:27, 28 Января 2018

В Петрозаводске произошел страшный пожар - люди выпрыгивали из окон, есть пострадавшие

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник возглавила штаб спасения людей, пострадавших сегодня ночью на пожаре.

Как сообщили в городской администрации, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сегодня ночью руководила спасательными работами на месте пожара, случившегося в 16-квартирном двухэтажном жилом доме по адресу пр. Октябрьский, 46.

Несколько жильцов получили травмы – людям пришлось выпрыгивать из окон.

Пункт временного размещения для потерпевших открыли в школе № 36.

С 9 утра в администрации города работает комиссия по предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда и подготовке документов для оказания им материальной помощи.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
belka lisa
2018-01-28 18:47:07
Вы что, внатуре все думаете, что в таких домах только лишь хроники и бичи живут???!
Mike
2018-01-28 11:05:43
Сами и подожгли. Надоело ждать расселенич
кир
2018-01-28 11:47:39
Mike, только с дремучим сознанием такое писать может.
Доктор Лень
2018-01-28 12:07:45
Ув.кир, люди (наши!!) от безысходности залили горечь.. И уснули, куря.. А "Mike" пшёл..
Интеллигентному 'User' сие не относится.
Здоровья, Пациенты!!
кир
2018-01-28 12:54:30
Доктор Лень, нет никакой безысходности. Простое бытовое пьянство вбитое в головы простолюдинам всеми предыдущими поколениями. Они и детей своих учат по той же отработанной схеме.
Гость
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