10:27, 28 Января 2018
В Петрозаводске произошел страшный пожар - люди выпрыгивали из окон, есть пострадавшие
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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник возглавила штаб спасения людей, пострадавших сегодня ночью на пожаре.
Как сообщили в городской администрации, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сегодня ночью руководила спасательными работами на месте пожара, случившегося в 16-квартирном двухэтажном жилом доме по адресу пр. Октябрьский, 46.
Несколько жильцов получили травмы – людям пришлось выпрыгивать из окон.
Пункт временного размещения для потерпевших открыли в школе № 36.
С 9 утра в администрации города работает комиссия по предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда и подготовке документов для оказания им материальной помощи.
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