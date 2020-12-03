В Петрозаводске произошло 8 ДТП с участием водителей автобусов

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, как часто водители автобусов подвергают опасности жизни пассажиров.

По данным ведомства, за 11 месяцев этого года в Петрозаводске зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов. В эти ДТП 11 человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные мероприятия, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. На постоянной основе осуществляется контроль на маршрутах патрулирования нарядов ДПС и на пунктах прибытия междугородных и пригородных автобусов.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска.