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Новости. Общество
18:00, 14 Ноября 2018
фото: сайт Администрации Петрозаводска

В Петрозаводске пройдет акция по сбору пластиковых бутылок

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Все собранные от утилизации бутылок средства пойдут на оплату утилизации батареек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Организаторами экологической акции выступают Минприроды республики, ООО "ЮВИ Петрозаводск", ПетрГУ и администрация города.

"Начало мероприятия приурочено ко всемирному Дню вторичной переработки, который отмечается 15 ноября. После 15 декабря всю собранную за месяц ПЭТ-тару нужно будет сдать в один из трех временных приемных пунктов", – пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Эксперимент позволит специалистам определить приблизительный среднемесячный объем образующихся в городе пластиковых отходов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке.  16 декабря накопленные бутылки нужно сдать в пункты приема по адресам: ул. Андропова, 2/24 (двор Министерства природных ресурсов и экологии РК), пр. Ленина, 2 (территория рядом с администрацией), пр. Ленина, 33 (двор ПетрГУ).

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Комментарии

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Elen _
2018-11-14 18:37:40
Как жили в каменном веке, так и живем. Сдай шило, получи скидку на мыло и веревку в подарок.
Лес вырубают по черному!!! И никто не наказан!!
Батарейку в помойку - не беда!, как тут некоторые говорят - нас рать!!!
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