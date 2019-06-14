В Петрозаводске пройдет благотворительная акция

Петрозаводчан приглашают принять участие в благотворительной акции "Добрый шкаф" 26 и 27 июня, сообщили в минсоцзащиты Карелии.

Желающие могут принести одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, одеяла, предметы личной гигиены. Собранные вещи будут переданы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В дни проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель") по сбору одежды, обуви и других предметов для нуждающихся граждан.

Места стоянки автомобиля:

- 26 июня – с 18.00 до 20.00 – у ТЦ "Главный" (ул. Мелентьевой, 28);

- 27 июня – с 18.00 до 20.00 – у ТЦ "Десяточка" (ул. Ключевая, 14).

Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия, как организатор акции "Добрый шкаф", обращает внимание: вещи и обувь принимаются в чистом виде, пригодные для эксплуатации и не требующие ремонта; обувь должна быть со шнурками и исправными замками; нижнее белье принимается только новое; предметы личной гигиены и пр. с истекшим сроком годности не принимаются.