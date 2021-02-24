В Петрозаводске пройдет детский лыжный фестиваль

К участию в мероприятии приглашаются юные спортсмены 2011-2012 годов рождения, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 3 по 4 марта на территории комплекса "Курган" пройдёт детский лыжный фестиваль "Все на старт!". Принять участие в нем могут юные спортсмены 2011-2012 годов рождения. Команды мальчиков и девочек будут соревноваться отдельно. Главным мероприятием фестиваля станет эстафета 4 по 500 метров свободным стилем. Состав команды – четыре человека.

Подача заявок и документов, а также получение номеров, сообщает дирекция спорта Петрозаводска, будет осуществляться с 12.30 до 13.30 в РСК "Курган".

Предварительные заявки на участие в гонках до 1 марта можно направить на электронную почту: stadion1930@gmail.com.

Начало забега - в 14.00.

Соревнования проводятся в соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа на 2021 год, утвержденным приказом комитета социального развития администрации.

Телефон для справок: 77-99-60.