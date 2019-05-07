Петрозаводчанам предлагают "спасти бутылку"

Горожан приглашают присоединиться к субботнику-флешмобу "Спаси бутылку", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в очередном субботнике-флешмобе "Спаси бутылку". Он состоится 18 мая с 10.00 до 12.00. Сбор будет организован в районе дома 17 Б по Лососинскому шоссе.

Всем участникам выдадут многоразовую тару и перчатки для сбора бутылок. После финиша будут подсчитаны очки. Баллы будут начисляться за каждую собранную и сжатую ПЭТ бутылку, каждую собранную отдельно крышечку и за каждый выложенный в соцсети уникальный фотоотчет с хэштэгом #спасибутылку.

"Минусы" команда может получить за сбор вторсырья, которое не принимается в накопители, а также за опоздание к финишу.

Для участия в игре необходимо зарегистрировать команду из трех человек до 14 мая. Все подробности в группе в социальной сети "Вконтакте".