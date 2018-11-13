В Петрозаводске вновь пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

Очередной рейс передвижного пункта приема ртутьсодержащих отходов состоится 15 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Экомобиль" принимает не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека.

Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Необходимо собрать до 5 предметов с ртутью, упаковать их, чтобы не разбились в машине и принести в "Экомобиль".

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы – утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.

Справки по телефону в Администрации города – 71-35-66.