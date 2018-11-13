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Новости. Общество
17:20, 13 Ноября 2018
фото: группа Администрации Петрозаводского городского округа во "ВКонтакте"

В Петрозаводске вновь пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

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Очередной рейс передвижного пункта приема ртутьсодержащих отходов состоится 15 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Экомобиль" принимает не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека.

Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Необходимо собрать до 5 предметов с ртутью, упаковать их, чтобы не разбились в машине и принести  в "Экомобиль".

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы – утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.

Справки по телефону в Администрации города – 71-35-66.

 

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Комментарии

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nae
2018-11-13 18:04:20
Вот мне совершенно не интересно, во-первых, ждать, когда будет рейс экомобиля. Во-вторых "ловить" время. В-третьих, если у меня шесть лампочек, то уже всё, шестую на следующий раз отложить? В-четвертых еще и упаковывать самому. Пункты приема должны находится так же часто, как магазины, которые торгуют товаром, нуждающимся в специальной утилизации. Где стационарные пункты приема? Когда они появятся?
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