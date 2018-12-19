В Петрозаводске пройдет ежемесячная акция по сбору ртутьсодержащих отходов

Состоится очередной рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, сообщили в мэрии Петрозаводска.

20 декабря "Экомобиль" проедет по городу. Принимается не более 5 ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать: собрать до 5 предметов с ртутью, упаковать их, чтобы не разбились в машине, выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля".

Подробности в группе https://vk.com/ecomobile_ptz.

Справки по телефону в Администрации города : 71-35-66.