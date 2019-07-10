В Петрозаводске пройдет флешмоб "Карельская крууга"

Флешмоб пройдет в Международный день коренных народов, сообщили в Миннаце Карелии.

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия приглашает жителей и гостей республики принять участие во флешмобе "Карельская крууга", который состоится 9 августа.

В преддверии флешмоба министерство объявляет о проведении викторины, посвященной коренным народам Карелии.