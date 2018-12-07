В Петрозаводске пройдет марафон ползунков "Маленький чемпион"

Соревнования для малышей пройдут в воскресенье, 9 декабря, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Регистрация участников соревнований для детей в возрасте от 6 до 12 месяцев завершается сегодня, 7 декабря.

Состязания в ползании на дистанцию 5 метров пройдут в четырех возрастных группах: 6-7 месяцев, 8-9 месяцев, 10-11 и 12 месяцев.

Начало – 10.00. Место – дворец спорта Koral на ул. Пограничной, 50.

Для участия в первых в жизни малышей стартов с настоящими дипломами, медалями и кубками их родителям нужно создать команду из трех человек (ребенок и двое взрослых старше 18 лет), подать заявку и прийти во Дворец спорта.

Подробнее об условиях чемпионата ползунков можно ознакомиться в группе в социальной сети "ВКонтакте".