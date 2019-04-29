В Петрозаводске пройдет региональный этап международного фестиваля "Локобол"

Фестиваль детского футбола пройдет в Петрозаводске 5-6 мая, сообщили в Минспорта Карелии.

"Локобол-РЖД" – это фестиваль детского футбола, объединяющий под своим флагом юных игроков со всей России, а также стран Европы и СНГ.

Участниками турнира в столице Карелии станут команды из Петрозаводска, Кеми, Сегежи, Костомукши, Сортавалы, Кондопоги, Прионежья, Медвежьегорска, Пудожа, Беломорска, Пряжи, Калевалы, Питкяранты, Муезерского, Олонца, а также представители Финляндии – команда "Иппо" (Йоэнсуу).

Каждый участник получит футболку и сертификат. Победитель регионального этапа отправится на турнир в Великий Новгород. Сильнейшие коллективы по итогам межрегиональных этапов встретятся в финале в Черкизово.

Церемония открытия пройдет 5 мая в 10.00 на стадионе "Юность".