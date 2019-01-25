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Новости. Спорт
17:40, 25 Января 2019
фото: Минспорта Карелии

В Петрозаводске пройдут соревнования по триатлону среди детей и взрослых

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На "Кургане" 27 января пройдут соревнования по зимнему триатлону, сообщили в Минспорте Карелии.

По информации Федерации триатлона Республики Карелия, в этом году заявки на участие в Чемпионате и Первенстве Карелии подали 54 человека в личных соревнованиях и 9 эстафетных команд.

Состязаться будут спортсмены из Карелии, а также из Оренбурга, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска, Архангельской области.

Соревнования включают в себя бег на 3 км, велогонку на 5 км и лыжную гонку 5 км. Все финишировавшие участники получат медали из карельской березы.

Торжественное открытие состоится 27 января в 11.50. Старт в 12.00.

"Iron Kids" соберет более 40 карельских детей в возрасте от 3 до 10 лет. Юным спортсменам в зависимости от возраста предстоит пробежать 100-200 м, проехать на велосипеде или беговеле 200-400 м и пройти на лыжах 200 м.

Торжественное открытие состоится 27 января в 10.50, начало в 11.00.

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