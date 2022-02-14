В Петрозаводске прошел одиночный антивоенный пикет (ФОТО)

Житель карельской столицы предложил установить побратимские связи с городом на Украине.

Житель Петрозаводска Владимир Тихонов провел днем 16 февраля одиночный антивоенный пикет на проспекте Ленина. Гражданский активист вышел к Галерее городов-побратимов карельской столицы с плакатом «Нет войне с Украиной!». По словам Тихонова, он против того, чтобы Россия вступала в военные действия с соседней страной.

«Я не хочу, чтобы мы воевали с Украиной, и мне совершенно не нравятся милитаристские настроения в нашей стране», – заявил гражданский активист «Столице на Онего».



Владимир Тихонов. Фото: Валерий Поташов

Как рассказал Владимир Тихонов, он неслучайно вышел на пикет к Галерее городов-побратимов. «Мне бы хотелось, чтобы у Петрозаводска появился свой город-побратим на Украине», — пояснил гражданский активист.