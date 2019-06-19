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Новости. Общество
06:40, 19 Июня 2019
фото: автор фото Валерий Поташов

ФОТО: В Петрозаводске прошла серия одиночных пикетов в поддержку Юрия Дмитриева

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В акции приняли участие гражданские активисты из Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Петрозаводске вечером 18 июня прошла серия одиночных пикетов в поддержку руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, арестованного по обвинению в педофилии.

Около десяти человек вышли на проспект Ленина с плакатами "Нет реваншу НКВД!", "Не допустим повторения Сандармоха!" и "Свободу Юрию Дмитриеву!".

В акции приняли участие как гражданские активисты из карельской столицы, так и друзья и коллеги Дмитриева из Москвы и Санкт-Петербурга, приехавшие поддержать его в городском суде Петрозаводска.



 По словам одного из участников пикетов, руководителя Центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге Анатолия Разумова, он старается приезжать на каждое судебное заседание по "делу Дмитриева". Как отметил Разумов, Дмитриев является его коллегой и другом, они вместе работают над книгой "Место памяти – Сандармох".



 Сотрудники полиции не мешали проведению одиночных пикетов. Однако полицейские проверили документы у всех участников акции и записали содержание их лозунгов.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

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