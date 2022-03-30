В Петрозаводске прошли первые субботники

В двух парках Петрозаводска сегодня, 16 апреля, прошли первые в 2022 году субботники.

В администрации Петрозаводска рассказали о первых в 2022 году субботниках. Они прошли сегодня, 16 апреля, в парке Сенаторка и в районе аллеи Карельского фронта.

В акциях приняли участие сотрудники администрации города, а также педагоги и учащиеся гимназии № 17 при поддержке родителей.

Сотрудники мэрии собрали более 20 кобометров листвы и мусора у мемориала «Воинам Карельского фронта, партизанам и подпольщикам Карелии». Дети с родителями и педагогом убрали мусор под мостом через Неглинку и привели в порядок территорию возле гимназии № 17.

В администрации напоминают, что активные горожане могут организовать субботники в Петрозаводске — для этого нужно согласовать с мэрией дату, время и место планируемого мероприятия, а также договориться о выдаче инвентаря и вывозе мусора по телефонам 71-35-66, 71-35-90.