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В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку Юрия Дмитриева (ФОТО)

Новости. Общество
11:10, 08 Июля 2020
фото: Валерий Поташов/Cтолица на Онего
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Акция приурочена к заседанию городского суда по уголовному делу исследователя сталинских репрессий.

В Петрозаводске утром 8 июля прошла серия одиночных пикетов в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Акция оказалась приурочена к заседанию городского суда, где сейчас завершается уголовный процесс над Дмитриевым. Сегодня в суде выступает сторона защиты, а накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 


Участники акции. Фото: Валерий Поташов
Участники акции вышли на главную улицу карельской столицы - проспект Ленина - с плакатами "Свободу Юрию Дмитриеву!", "Нет реваншу НКВД!", "Я против преследования Юрия Дмитриева". Вместе с друзьями и знакомыми обвиняемого из Петрозаводска к пикетам присоединились гражданские активисты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые специально приехали на суд. 


Одиночные пикеты в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов
Акция прошла спокойно. По ее окончании гражданские активисты направились к зданию городского суда, где сегодня будет объявлена дата вынесения приговора Юрию Дмитриеву.


Фото Валерия Поташова

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-08 13:15:57
В цивилизованных странах сознательные граждане привстали бы на колено, а у нас мимо проходят и даже не интересуются кто такой
Дмитриев
zanoza
2020-07-08 13:13:17
Да не будет никакого толку от пикетов, всё уже предрешено,законопатят,как миленького.
кир
2020-07-08 12:48:44
Тамара со своим хахалем тут же.
новый
2020-07-08 12:39:25
Имеют конституционное право. Но либерастам очень хотелось, чтобы их винтили и грузили в автозаки. Облом-с. Как теперь будут отчитываться перед своими заокеанскими хозяевами ? За фоточки в интернетиках много печенюшек не дадут.
Valentina Vonti
2020-07-08 12:36:06
Правосудия не было и не будет в нашем полицейском государстве.
Театральный критик
2020-07-08 12:29:21
Хватит бояться. В следующий раз обязательно выйду в какой -нибудь пикет и буду вслух читать Бродского.
f,shdfku
2020-07-08 12:33:37
Театральный критик, не надо всяких мерзских дессидентов читать.
Театральный критик
2020-07-08 12:04:56
Какие они смелые и отважные. Я бы не рискнул выходить в пикет в этом полицейском государстве
кир
2020-07-08 12:08:44
Театральный критик, ты бы заткнулся, "активист" хренов.
новый
2020-07-08 11:58:30
Ссаныч, хлебни с ними бояры
кир
2020-07-08 11:54:44
Редакция не желает отражать иную точку зрения. Защита ребёнка не имеет приоритета? Опять не печатаете.
Саныч
2020-07-08 11:50:53
Молодцы.
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