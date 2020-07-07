В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку Юрия Дмитриева (ФОТО)

Акция приурочена к заседанию городского суда по уголовному делу исследователя сталинских репрессий.

В Петрозаводске утром 8 июля прошла серия одиночных пикетов в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Акция оказалась приурочена к заседанию городского суда, где сейчас завершается уголовный процесс над Дмитриевым. Сегодня в суде выступает сторона защиты, а накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Участники акции. Фото: Валерий Поташов

Участники акции вышли на главную улицу карельской столицы - проспект Ленина - с плакатами "Свободу Юрию Дмитриеву!", "Нет реваншу НКВД!", "Я против преследования Юрия Дмитриева". Вместе с друзьями и знакомыми обвиняемого из Петрозаводска к пикетам присоединились гражданские активисты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые специально приехали на суд.



Одиночные пикеты в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов

Акция прошла спокойно. По ее окончании гражданские активисты направились к зданию городского суда, где сегодня будет объявлена дата вынесения приговора Юрию Дмитриеву.



Фото Валерия Поташова