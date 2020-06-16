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В Петрозаводске проверяют качество асфальта на улице Ватутина (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 17 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник присутствовали при заборе проб асфальта на отремонтированном участке дороги на улице Ватутина.

В среду, 17 июня, во время выездного совещания по ремонту дорог, подрядная организация в присутствии главы города, спикера Перозаводского городского совета, председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева и журналистов карельских СМИ взяли пробы асфальта на улице Ватутина.  Толщина выпиленных кернов составила почти 6 см. 

Место было выбрано произвольно, чтобы исключить возможность фальсификаций. Согласно технологии забрали три пробы асфальта. Керны отправлены на лабораторную экспертизу, в ходе которой асфальт проверят на прочность, водостойкость и содержание битума.

© Столица на Онего

По словам главы Петрозаводска, если какие-то пробы не будут соответствовать ГОСТам, то подрядчик будет обязан переделать работу и устранить недостатки. Лабораторные исследования будут служить основанием оплаты или неоплаты за предоставленные услуги.


© Столица на Онего

На ремонт данной дороги было выделено около 10 млн рублей.

"Дорога давно нуждалась в ремонте не только в силу своей изношенности, но и в связи с тем, что здесь очень активно прокладывались инженерные сети, были множественные разрытия, что привело к ухудшению качества всей дорожной магистрали, – отметила Ирина Мирошник. – Уже 2/3 работ выполнено по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На протяжении всех этапов работ подрядной организации ЗАО "АБЗ-Дорстрой" администрация следит за качеством асфальтобетонного покрытия. Уже порядка 50 отправлено в лаборатории. Надеемся, что дороги будут не только качественными и безопасными, но и долговечными".


© Администрация Петрозаводска

Не все подрядчики качественно выполняют свою работу. Ранее в Петрозаводске одна из подрядных организаций подменила керны и ввела в заблуждение сотрудников городской администрации, в результате чего беспрепятственно сдала некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получила за них оплату.

В связи с этим депутаты Петросовета решили выступить с инициативой – не допускать недобросовестных подрядчиков к участию в аукционах.

"На первый план и для депутатского корпуса, и для петрозаводчан, конечно же, выходит качество выполняемых работ. Петрозаводский городской совет будет обсуждать с городской администрацией, правительством и антимонопольной службой ряд мероприятий, которые смогут ограничить выход на аукционы недобросовестных подрядчиков. Установлено, что подрядчики уже пытались участвовать в аукционах с поддельными документами, с явным понижением работ для того, чтобы забирать крупные контракты", - отметил Геннадий Боднарчук.


© Столица на Онего

Как сообщил Андрей Бекелев, результаты ранее отобранных проб оказались удовлетворительными. Уже приняты решения по приемке работ по двум объектам – улице Гвардейской и Вытегорскому шоссе. Документация проверяется специалистами администрации.


© Столица на Онего

В ближайшее время "АБЗ-Дорстрой" приступит к работам на Первомайском проспекте и улице Калинина. В июле работы уже завершатся.

Напомним, порядка одного миллиарда рублей предоставлено бюджету Петрозаводска на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги " и по республиканской субсидии в рамах столетия Карелии.

Администрацией заключены договоры на выполнение работ по проведению строительного контроля с Дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии и ФКУ Упрдор "Кола".

Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации карельской столицы. Каждый этап работ контролируют специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии

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кир
2020-06-17 15:47:36
Нет у них квалифицированной работы, вот и маются без дела.
Сеня
2020-06-17 15:38:22
где всезнающий эксперт ФУкс? Почему его не было на проверке?
Где Трунов, Ермолина, Слабунова?
Гость
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